محكمة بحرينية تؤيد حكما بحبس قيادي بالمعارضة‎

المنامة - أيدت محكمة الاستئناف بالبحرين اليوم الأحد حبس رئيس شورى جمعية الوفاق المعارضة سيد جميل كاظم ستة أشهر.

وكان حكم على كاظم بالسجن ستة أشهر مع النفاذ وتغريمه خمسمئة دينار (1300 دولار)، لأنه "نشر عبارات في العديد من وسائل الإعلام تمس سير العملية الانتخابية وتخل بإجراءاتها".

وقالت محكمة أول درجة إنه "فشل في تقديم أدلة على ما ادعاه من مخالفات تمس نزاهة العملية الانتخابية".

وكان كاظم، الناطق باسم فريق المعارضة في الحوار الوطني سابقا ، قال إن "التهم الموجهة سياسية كيدية يعوزها الدليل ، وهناك كيل بمكيالين".