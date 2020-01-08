الإمارات: نأمل أن تؤدي حكمة واشنطن وطهران إلى تهدئة التوترات‎

أعرب وزير الطاقة الإماراتي المهندس سهيل المزروعي عن أمله في أن تؤدي حكمة الولايات المتحدة وإيران إلى تهدئة التوترات.‎

‎وقال إنه يأمل في ألا يكون هناك أي تصعيد آخر في المنطقة‎، وأنه لا يتوقع أن تكون الولايات المتحدة راغبة في مزيد من المواجهة بالشرق الأوسط‎.

وأوضح أنه لا يتوقع نقصا في المعروض من النفط، إلا أن يحدث تصعيد كارثي في المنطقة، مؤكدا أن "أوبك ستتدخل إذا حدث نقص في معروض النفط‎".

وأوضح الوزير الإماراتي أن "الوضع الحالي ليس حربا‎"، قائلا: "دعونا لا نبالغ في تقييم ما يحدث، ولا خطر على هرمز أو تدفق النفط‎".

وقال "لسنا قلقين في الإمارات حيال معروضنا النفطي والطلب عليه‎"، مشيرا إلى أن "أوبك لا تناقش حاليا أي خطوات للمستقبل بعد التوترات".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن عن تنفيذ هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، وكلتاهما تضم قوات أمريكية، ردا على اغتيال قائد قوات القدس الإيرانية قاسم سليماني.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان: إن الهجوم استهدف قاعدتي عين الأسد وأربيل، مشددا على أنه يقوم بمرحلة تقييم الأضرار الآن.

وأضاف أن أمريكا وخلال عملية تقييمها لأضرار الهجوم وخياراتها للرد ستأخذ الإجراءات الضرورية لحماية مواطنيها وشركائها وحلفائها في المنطقة.