رئيس موريتانيا يختار الإمارات لأول زيارة له إلى بلد عربي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم الأحد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني الذي يزور دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن أول زيارة له إلى بلد عربي منذ توليه منصبه منتصف العام الماضي.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة نشرها حسابه في تويتر "أرحب بأخي محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا الشقيقة".

وأكد أن "ما يجمع بلدينا تاريخ طويل من العلاقات الأخوية المتينة، وأمامنا اليوم فرص عديدة ومتنوعة لتعميق هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والتشاور في قضايا ومستجدات المنطقة".

أرحب بأخي محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا الشقيقة .. ما يجمع بلدينا تاريخ طويل من العلاقات الأخوية المتينة، وأمامنا اليوم فرص عديدة ومتنوعة لتعميق هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والتشاور في قضايا ومستجدات المنطقة. pic.twitter.com/R6E4nmAeQQ — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 2, 2020

وكان غزواني قد قام قبيل تنصيبه بزيارة غير معلنة إلى السعودية بحسب موقع صحراء ميديا الموريتاني الذي لفت إلى أن موريتانيا والإمارات تربطهما علاقات ديبلوماسية وثيقة، وتعتبر الإمارات من أكثر البلدان دعماً للاقتصاد الموريتاني.

وسبق أن عقد البلدان عدة اتفاقيات أمنية وعسكرية، فيما تشير المصادر إلى أن العلاقات ستشهد تطورا في ظل حكم ولد الغزاوني بحسب الموقع.