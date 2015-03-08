"متحف المستقبل".. مستقبل العالم (فيديو إرم)

<img class="y-img mg-fluid w-100" src="/wp-content/uploads/2015/03/_113173.jpg" /> <meta itemprop="url" content="/wp-content/uploads/2015/03/_113173.jpg" /> <meta itemprop="width" content="694" /> <meta itemprop="height" content="315" />

دبي تسابق الزمن.. قول لم يعد من قبيل التعبير المجازي، فقد تحول إلى مشروع فعلي رصد له 500 مليون درهم إماراتي، ويهدف إلى خلق بيئة ابتكار لمشروعات مستقبلية في مجالات مختلفة... وتبقى دبي خصوصاً ودولة الإمارات عموماً متقدمة 10 سنوات زمنية عن واقعها الحالي.

المبادرة التي أطلقها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أطلق عليها "متحف المستقبل"، والذي سيشكل حاضنة إبداع وابتكار وبيئة تنافسية لخلق شراكات في مجالات التعليم والصحة والمدن الذكية والطاقة، ومتوقع الانتهاء منه في عام 2017.