"متحف المستقبل".. مستقبل العالم (فيديو إرم)

دبي تسابق الزمن.. قول لم يعد من قبيل التعبير المجازي، فقد تحول إلى مشروع فعلي رصد له 500 مليون درهم إماراتي، ويهدف إلى خلق بيئة ابتكار لمشروعات مستقبلية في مجالات مختلفة... وتبقى دبي خصوصاً ودولة الإمارات عموماً متقدمة 10 سنوات زمنية عن واقعها الحالي.
المبادرة التي أطلقها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أطلق عليها "متحف المستقبل"، والذي سيشكل حاضنة إبداع وابتكار وبيئة تنافسية لخلق شراكات في مجالات التعليم والصحة والمدن الذكية والطاقة، ومتوقع الانتهاء منه في عام 2017.
يضم "متحف المستقبل" مركزاً للدراسات المستقبلية وأكبر مركز للمجالات العلمية والتقنية، وقسم لاختراعات المستقبل وتقنياته، ومنصة لعرض واختبار ابتكارات الشركات الرائدة عالمياً، كما يخصص وقفاً لضمان إستمراريته للأجيال المقبلة.
وسيعمل المتحف على تغيير معروضاته كل ستة أشهر ليبقى مواكبا للتغيرات في مجال التكنولوجيا كما يستضيف المتحف أشعارا مكتوبة بقلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.