رائدات العمل السياسي في العالم العربي (فيديو إرم)

يُعدّ تمثيل المرأة العربية في الهيئات التشريعية والتنفيذية وفي دوائر صنع القرار مخيّباً للآمال. وتعزو غالبية الدراسات ذلك إلى عدد من المعوّقات والتحديات الثقافية والمجتمعية والاقتصادية والسياسية والقانونية. يأتي ذلك على الرغم من تنامي الوعي العربي بقضايا المساواة بين الجنسين بدءاً من أواخر القرن الماضي.
وصدّقت دول عربية عدة مواثيق دولية تُعنى بضمان حقوق المرأة، وأدرجتها في دساتيرها، وأنشأت آليات وطنية لدعم مشاركة المرأة في شتّى المجالات. وتبع ذلك تسلّم المرأة مناصب قيادية في الدولة ودخولها الهيئات التشريعية في بعض البلدان، في وقت تأخّرت بلدان أخرى عن هذه الخطوة. في ما يلي رائدات العمل السياسي اللواتي فزن بمقاعد نيابية أو شاركن في حكومات بلداهن.