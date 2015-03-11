رائدات العمل السياسي في العالم العربي (فيديو إرم)

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المرأة تتسلم مناصب قيادية وتدخل الهيئات التشريعية في بعض البلدان، في وقت تأخّرت بلدان أخرى عن هذه الخطوة.