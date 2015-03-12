اجتماعات منفردة لوزراء الداخلية العرب بالجزائر (فيديو إرم)

شهدت العاصمة الجزائر اجتماعات منفردة لوزراء الداخلية العرب، على هامش الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.
والتقى وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار بولي ولي العهد السعودي ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأعرب ولي ولي العهد السعودي عن دعم بلاده الكامل للإجراءات التي "تقوم بها وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الإرهاب، وضمان أمن الشعب المصري في ظل التحديات التي تشهدها العديد من دول المنطقة".
والتقى وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي بعبد الغفار، وبحث الوزيران خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين مصر والأردن، وشدد المجالي على دعم بلاده لـ "جهود الأمن المصري في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة بشكل عام".