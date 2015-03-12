اجتماعات منفردة لوزراء الداخلية العرب بالجزائر (فيديو إرم)

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وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار يلتقي بولي ولي العهد السعودي ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.