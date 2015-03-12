اجتماعات منفردة لوزراء الداخلية العرب بالجزائر (فيديو إرم)

وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار يلتقي بولي ولي العهد السعودي ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

المصدر: إرم - شوقي عصام

شهدت العاصمة الجزائر اجتماعات منفردة لوزراء الداخلية العرب، على هامش الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

والتقى وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار بولي ولي العهد السعودي ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وأعرب ولي ولي العهد السعودي عن دعم بلاده الكامل للإجراءات التي "تقوم بها وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الإرهاب، وضمان أمن الشعب المصري في ظل التحديات التي تشهدها العديد من دول المنطقة".

واجتمع الوزير المصري بنظيره البحريني الفريق الركن راشد بن عبد الله آل خليفة، حيث بحث الوزيران خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين مصر والبحرين في مختلف مجالات العمل الأمني، خاصة في مجال مكافحة الارهاب، ولفت الوزير المصري إلى حرص مصر على "المساهمة في تحقيق منظومة الأمن العربي، ومكافحة الإرهاب في المنطقة العربية".

والتقى وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي بعبد الغفار، وبحث الوزيران خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين مصر والأردن، وشدد المجالي على دعم بلاده لـ "جهود الأمن المصري في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة بشكل عام".

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