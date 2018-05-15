السعوديون يترقبون الإعلان عن تفاصيل الدفعة الخامسة من برنامج "سكني"

من المقرر أن تعلن وزارة الإسكان السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الدفعة الخامسة من برنامج "سكني 2018" الذي يتضمن منتجات سكنية وتمويلية.

وكانت الوزارة أطلقت برنامج "سكني" العام الماضي، الذي شهد تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة.

وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، عن 4 دفعات خلال العام الحالي تضمنت تخصيص أكثر من 80 ألف منتج.

وتستهدف الوزارة مع نهاية هذا العام تخصيص 300 ألف منتج ضمن برنامج "سكني".

وفي الـ15 من نيسان/ أبريل الماضي أعلنت وزارة الإسكان عن الدفعة الرابعة من برنامج "سكني"، حيث شملت تخصيص 21.8 ألف منتج سكني وتمويلي.