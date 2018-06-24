بالفيديو.. أجواء من كواليس تعلّم السعوديات قيادة السيارات‎

بالفيديو.. أجواء من كواليس تعلّم ال...

نرصد لكم في الفيديو التالي جولة أجراها فريق "إرم نيوز" داخل هذه المدرسة رصد فيها انطباعات الطاقم والمستفيدات.

المصدر: محمد الزين - إرم نيوز

توفر "مدرسة جدة المتطورة لتعليم قيادة المركبات" برامج تدريبية للراغبات في الحصول على رخص لقيادة السيارة في السعودية.

وقد استقبلت هذه المدرسة منذ افتتاحها في شهر رمضان الماضي العشرات من الفتيات اللواتي تلقين تدريبات عن نظم القيادة، حيث منحت حتى الآن 82 رخصة سياقة.

وتشهد مدرسة جدة إقبالًا منقطع النظير من قبل السعوديات من أجل استصدار رخص القيادة، حيث تتلقى المتدربات دروسًا نظرية وتطبيقية على يد طاقم نسوي سعودي بالكامل.

ونرصد لكم في الفيديو التالي جولة أجراها فريق "إرم نيوز" داخل هذه المدرسة، رصد فيها انطباعات الطاقم والمستفيدات.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=9YBPTwV1FK8

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