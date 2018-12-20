بالفيديو والصور.. مهرجان الجنادرية الثقافي العريق ينطلق في السعودية‎

افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، فعاليات النسخة 33 من مهرجان الجنادرية الثقافي العريق، والذي يحمل هذا العام شعار "وفاء وولاء"، وسط مشاركة دول من بينها ضيف الشرف إندونيسيا.

وبدأت فعاليات المهرجان بعزف السلام الوطني السعودي ومن ثم تلاوة القرآن الكريم، ليبدأ سباق الهجن الذي يعد الفعالية الأبرز في المهرجان، بجانب أداء مجموعة من الفرق الفنية عروضًا شعبية.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ يُكرِّم الفائزين بسباق الهجن السنوي الكبير. #الجنادرية_33#الجنادرية_وفاء_وولاء pic.twitter.com/8RyLfKGDFb — مهرجان الجنادرية (@AlJanadriaFest) December 20, 2018

معلق الهجن الشهير نايف البلوي يتألق في وصف الشوط الرئيسي بسباق الهجن الكبير ويزاحم نجوم معلقي كرة القدم بأسلوبه الذي أكسبه شهرة خليجية واسعة.#الجنادرية_33 #الجنادرية_وفاء_وولاء pic.twitter.com/A9ElTbupjM — مهرجان الجنادرية (@AlJanadriaFest) December 20, 2018

وضمت المنصة الرئيسية للحفل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة، الممثل الشخصي لملك البحرين، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وشهاب بن طارق آل سعيد، مستشار سلطان عُمان.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ يرعى قبل قليل حفل انطلاق المهرجان الوطني للتراث والثقافة #الجنادرية_33 بسباق الهجن السنوي الكبير .#الجنادرية_وفاء_وولاء pic.twitter.com/z12I7GQsd8 — مهرجان الجنادرية (@AlJanadriaFest) December 20, 2018

صور من تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -لحفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والثلاثين.#الجنادرية_33 #الجنادرية_وفاء_وولاء pic.twitter.com/WcEsjUEYyC — مهرجان الجنادرية (@AlJanadriaFest) December 20, 2018

وتنظم وزارة الحرس الوطني السعودية المهرجان كل عام، متضمنًا فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية، وستستمر نسخة العام الحالي حتى تاريخ 9 من شهر يناير/كانون الثاني القادم.

ويتضمن حفل الافتتاح عرض أوبريت (تدلل يا وطن)، وسيتم تكريم عدد من الشخصيات في عدة مجالات، قبل أن يفتح المهرجان أبوابه لعامة السكان، وتبدأ فعالياته المتنوعة بشقيها الثقافي والتراثي.

نصف ساعة تفصلنا عن انطلاق أوبريت #تدلل_ياوطن ، يُمكنكم متابعته على الهواء مباشرة عبر عدة قنوات تلفزيونية سعودية وخليجية وعربية.#الجنادرية_33 #الجنادرية_وفاء_وولاء pic.twitter.com/FaTaLIq6SU — مهرجان الجنادرية (@AlJanadriaFest) December 20, 2018

وتأسس مهرجان الجنادرية في ثمانينات القرن العشرين؛ بهدف الحفاظ على التراث الشعبي للسعودية والتعريف به وحمايته من الإهمال.