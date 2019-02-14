البرلمان الأوروبي يحث السعودية على إنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة

حث البرلمان الأوروبي السعودية، اليوم الخميس، على إلغاء نظام وصاية الرجل الذي يلزم النساء بطلب الإذن من الأوصياء عليهن في أمور مثل الزواج، وقال إن النظام وقواعد أخرى تحط من قدر النساء وتحيلهن إلى مواطنات من الدرجة الثانية.

وعبّر النواب أيضًا عن قلقهم إزاء "خدمات الإنترنت الحكومية" التي تسمح للأوصياء بملاحقة النساء عندما يعبرن الحدود، وينذر تطبيق سعودي يسمى (أبشر) الرجال عند سفر النساء.

ويوجب النظام أن يكون لكل امرأة سعودية وصي من الرجال، وهو عادة الأب أو الزوج وأحيانًا العم أو الشقيق أو حتى الابن، تكون موافقته مطلوبة للزواج أو الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج.

وفي قرارهم، الذي وافق عليه أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، حث نواب الاتحاد الأوروبي حكومة السعودية على إلغاء النظام فورًا. وجاء في الوثيقة أن القواعد الحالية في المملكة تجعل النساء عمليًا "مواطنات من الدرجة الثانية".

وقال النواب: إن على دول الاتحاد الأوروبي مواصلة الضغط على الرياض فيما يتعلق بتحسين أوضاع النساء وحقوق الإنسان، وقرارات البرلمان ليست ملزمة، لكن يمكن أن تؤثر في قرارات حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.