السعوديات يحتفين بتعيين أول سيدة في منصب سفيرة بتاريخ المملكة

احتفى كثير من السعوديات، وبينهن نخب ثقافية معروفة، بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرةً للرياض لدى واشنطن، كأول امرأة سعودية تشغل منصب سفير في تاريخ البلاد.

وصدر أمر ملكي في وقتٍ متأخر من مساء السبت، تم بموجبه تعيين الأميرة ريما (44 عامًا) سفيرة لبلادها في الولايات المتحدة خلفًا للأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز كأرفع منصب سياسي تتقلده امرأة في السعودية.

ووجدت الخطوة الرسمية صدى واسعًا في المملكة، لاسيما بين النساء اللاتي رحبن بها بوصفها مؤشرًا جديدًا وجديًّا على مضي قادة المملكة في تمكين النساء وتعيينهن في المناصب القيادية.

وقالت الأكاديمية السعودية المعروفة، سعاد الشمري في تعليقها على تعيين الأميرة ريما "ما هذا الخبر الملكي العظيم، #ريما_بنت_بندر_بن_سلطان، بين الفرح والدهشة والتوقع مو عارفه وش أقول، أكثر أسرع مما توقعنا وتخيلنا، #السعودية_الجديدة أسرع مني في تحقيق أحلامي وأمنياتي، نحن في زحمة من النعم، الكلمات الآن تخونني ، #عمار_يا_السعودية، ومبروك ل #المرأة_السعودية والخير قادم

ماهذا الخبر الملكي العظيم👑💕 #ريما_بنت_بندر_بن_سلطان

بين الفرح والدهشة والتوقع مو عارفه وش اقول

اكثر أسرع مما توقعنا وتخيلنا#السعودية_الجديدة أسرع مني في تحقيق أحلامي وأمنياتي

نحن في زحمة من النعم

الكلمات الان تخونني 😓#عمار_يا_السعودية🕊

ومبروك ل #المرأة_السعودية والخير قادم — سعاد الشمري (@SouadALshammary) February 23, 2019

وعلقت الكاتبة السعودية، هيلة المشوح، في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع "تويتر" على تعيين الأمير ريما، وقالت " #ريما_بنت_بندر_بن_سلطان، أول سفيرة سعودية امرأة في هذا العهد المجيد، الذي وعد بتمكين المرأة وأوفى .. والقادم أجمل.. خليط انثوي رائع من دهاء الدبلوماسية والسياسة .. كل التبريكات لنا … ولها!".

#ريما_بنت_بندر_بن_سلطان

الأميرة ريما ذات الحضور المتميز في كل مجال تسنمت به ، وابنة رجل سمي “بداهية السياسة” ومهندس العلاقات السعودية الأمريكية واستاذ الدبلوماسية وعرابها ..

كل التبريكات لنا … ولها! — هيلة المشوح (@hailahabdulah20) February 23, 2019

#ريما_بنت_بندر_بن_سلطان

خليط انثوي رائع من دهاء الدبلوماسية والسياسة ..

فوالدها الأمير بندر بن سلطان

وخالها الأمير سعود الفيصل رحمه الله. — هيلة المشوح (@hailahabdulah20) February 23, 2019

#ريما_بنت_بندر_بن_سلطان

أول سفيرة سعودية امرأة في هذا العهد المجيد ، الذي وعد بتمكين المرأة وأوفى .. والقادم أجمل 🇸🇦 — هيلة المشوح (@hailahabdulah20) February 23, 2019

ووصفت الأمير لمياء بنت ماجد آل سعود، تعيين الأميرة ريما بأنه حث تاريخي، وقالت في تعليقها "اليوم :٢٣، الشهر:فبراير، العام: ٢٠١٩ ، حفرت حكومتنا بحروف من نور، حدثًا تاريخيًّا سنذكره، وسيذكره العالم إلى الأبد، أول سفيرة بمرتبة وزير سعودية نبارك لصاحبة السمو الملكي الأميرة #ريما_بنت_بندر_بن_سلطان".

اليوم :٢٣

الشهر:فبراير

العام: ٢٠١٩

حفرت حكومتنا بحروف من نور, حدث تاريخي سنتذكره وسيتذكره العالم الى الأبد،

اول سفيرة بمرتبة وزير سعودية

نبارك لصاحبة السمو الملكي الأميرة/ @rbalsaud

#ريما_بنت_بندر_بن_سلطان pic.twitter.com/5fA7CYfhlA — Lamia Majed Al Saud (@lamia1507) February 23, 2019

وقالت الطبيبة السعودية ملاك عابد الثقفي في احتفائها بتعيين الأميرة ريما "تعيين #ريما_بنت_بندر_بن_سلطان في سفارة أقوى دوله بالعالم تمكين حقيقي وثقه كبيرة وفخر لكل سيدة وفتاة سعودية".

تعيين #ريما_بنت_بندر_بن_سلطان في سفاره أقوى دوله بالعالم 🇺🇸🇺🇸تمكين حقيقي وثقه كبيره وفخر لكل سيده وفتاه سعوديه 🇸🇦🇸🇦 — ‏مـ ـلا ك عـ ـا بـ ـد (@MalakAbed) February 23, 2019

ومن الصعب حصر عدد السعوديات اللاتي احتفين بتعيين الأميرة ريما في منصب سفيرة لبلادها بمرتبة وزير؛ ما يجعل منها وزيرة أيضًا، إذ تلقى قرارات تمكين المرأة تأييدًا نسائيًّا لافتًا بالتزامن مع تراجع الأصوات الرافضة.

وقالت مريم العتيبي، وهي ناشطة سعودية معروفة في مجال الدفاع عن حقوق النساء في بلدها، معلقةً على تعيين الأميرة ريما سفيرة في واشنطن "#ريما_بنت_بندر_بن_سلطان بالتأكيد سنُصفقُ لكلِ شخصٍ يحترم الحقيقة . فهذه العقول هي التي سترتقي ببلادنا ..".

#ريما_بنت_بندر_بن_سلطان

بالتأكيد سنُصفقُ لكلِ شخصٍ يحترم الحقيقة .

فهذه العقول هي التي سترتقي ببلادنا .. pic.twitter.com/YER5iQiri7 — مريم العتيبي♐️ (@MERiAM_AL3TEEBE) February 23, 2019

ولا يقتصر الاحتفاء بتعيين الأميرة ريما على نساء السعودية فقط، فقد قدم عدد كبير من مواطنيها، التهنئة للأميرة الشابة في مهمتها الجديدة متوقعين ومتمنين لها النجاح.

وقال الإعلامي السعودي خالد مدخلي في تعليقه على الخطوة السعودية الجديدة "قرار تاريخي مهم في بداية عام جديد #ريما_بنت_بندر_بن_سلطان أول سفيرة سعودية، وفي عاصمة القرار العالمي، كلنا فخر وقلوبنا معك أعانك الله".

قرار تاريخي مهم في بداية عام جديد #ريما_بنت_بندر_بن_سلطان أول سفيرة سعودية ، وفي عاصمة القرار العالمي

كلنا فخر وقلوبنا معك أعانك الله 🇸🇦 pic.twitter.com/3Nr98CkDoI — خالد مدخلي (@khalid76) February 23, 2019

وكتب زميله علي الغفيلي في سياق مشابه "تعيين #ريما_بنت_بندر_بن_سلطان يشار بالبنان إليه من عدة جوانب : ١- التاريخ سيكتب أول سفيرة سعودية ٢- أول تعيين لسعودية في سُدة القرار الأممي ٣- دعم وثقة ملكية بالمرأة السعودية ٤- دليل على حجم ومكانة المرأة لدى القيادة السعودية".

تعيين #ريما_بنت_بندر_بن_سلطان

يشار بالبنان إليه من عدة جوانب :

١- التاريخ سيكتب أول سفيرة سعودية

٢- أول تعيين لسعودية في سُدة القرار الأممي

٣- دعم وثقة ملكية بالمرأة السعودية

٤- دليل على حجم ومكانة المرأة لدى القيادة السعودية. pic.twitter.com/Llj4gWiF7N — علي الغفيلي (@alialgofaily) February 23, 2019

يُشار إلى أن الأميرة ريما تقطن في واشنطن منذ كانت في التاسعة من عمرها عندما رافقت والدها الأمير بندر في العام 1984 إبان تعيينه سفيرًا لبلاده في واشنطن حتى العام 2005، وتخرجت في إحدى جامعات العاصمة الأمريكية.