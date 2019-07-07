الأمير سلطان أول رائد فضاء عربي يصدر كتابًا عن رحلته الفضائية

أنهى الأمير سلطان بن سلمان، كتابة مذكراته كأول رائد فضاء عربي ومسلم يكتب عن رحلته الفضائية، وذلك في ذكرى مرور 50 سنة على هبوط سفينة الفضاء الأمريكية "أبولو" على سطح القمر في شهر تموز عام 1969.

ومكث الأمير سلطان (63 سنة) سبعة أيام مع رواد الفضاء الأمريكيين على متن مركبة الفضاء "ديسكفري" التي أطلقت في الفضاء عام 1985، ليصبح الأمير سلطان أول رائد فضاء عربي ومسلم وأول عضو في الأسرة الملكية السعودية يسافر في الفضاء الخارجي.

وسيصدر الكتاب باللغة العربية في الأسواق قريبًا بعنوان "7 أيام في الفضاء" ويتضمن مقدمة كتبها الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السابق، وملاحظات قصيرة كتبها الراحلان الملك فهد والملك عبدالله، إضافة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، والأميرة سلطانة السديري، والدة الأمير سلطان.

وأبلغ الأمير سلطان صحيفة "أراب نيوز" السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية:"سيتم نشر الكتاب في الأسواق قريبًا... وأعتقد أن هذا الكتاب هو الأمر الطبيعي الذي وجب علي فعله."

وأشار الأمير الذي يشغل الآن منصب رئيس هيئة الفضاء السعودية، إلى أن الكتاب يشمل مذكراته الشخصية خلال الرحلة الفضائية مرفقة بصور داخل وخارج المركبة، إضافة إلى هدايا قدمت له قبل قيامه بالرحلة وخاصة نسخة من القرآن الكريم من والديه.

ووفقًا للصحيفة فان كتاب الأمير سلطان، سيكون متوفرًا في المكتبات الكبرى في المملكة وعلى الإنترنت بمتاجر "آبل" و"أندرويد".