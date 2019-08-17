اختفاء مولود بمستشفى بريدة في السعودية

فتحت الأجهزة الأمنية السعودية، يوم السبت، تحقيقًا في حادثة اختفاء طفل حديث الولادة، مساء يوم الجمعة، بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة.

وقالت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، في بيان لها، "إن الطفل اختفى أثناء وقت الزيارة عندما كان مع ذويه بالغرفة المخصصة لوالدته بقسم التنويم، ولم يكن في غرفة الحضانة".

وأضافت مديرية صحة القصيم في بيانها، أنه "وعلى الفور تمّ تفعيل بروتوكول الشفرة الوردية، الذي يشير إلى اختفاء طفل بالمستشفى، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالشؤون الصحية، وشرطة المنطقة".

وشددت على أن المستشفى اتخذ الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة في مثل هذه الحالات، مؤكدة أنها تتابع الحادثة مع الجهات الأمنية لمعرفة ملابساتها.