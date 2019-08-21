أنباء عن اختطاف امرأة سعودية في تركيا

نقلت صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن امرأة سعودية اختُطفت في الجزء الآسيوي من مدينة إسطنبول التركية، قبل أن تحذف الخبر.

وبحسب الصحيفة إن "المخطوفة وتدعى عبير اختفت عندما كانت بجوار أحد فنادق إسطنبول في الجزء الآسيوي، حيث كانت تقيم مع أسرتها".

وأضافت أن السيدة "كانت موجودة في إسطنبول برفقة زوجها وأطفالها بغرض السياحة، وانقطع التواصل معها، ولم تتمكن القنصلية أو الشرطة حتى من معرفة مكان وجودها".

وتابعت: "كاميرات المراقبة الأمنية تُظهر أن شخصًا يحمل عبوة صغيرة قام برش محتواها على وجه السيدة السعودية، التي فقدت وعيها قبل أن يصطحبها معه حتى توارت عن الأنظار".

وفي وقت لاحق حذفت الصحيفة الخبر، الذي تفاعل معه سعوديون، ونقلته مواقع إخبارية من ضمنها "إرم نيوز" دون أن توضح السبب، وسط أنباء عن أن السيدة "مختفية".