تفاصيل غرق سعودية وابنتها والعثور على جثتيهما في شواطئ إندونيسيا

قالت صحيفة سبق #السعودية، فجر اليوم، إن فِرق الإنقاذ في #إندونيسيا عثرت على جثتَيْ سائحتَيْن سعوديتَيْن (45 و26 عامًا)، غرقتا في شواطئ كيتاباك في قرية سيلونج بيلاناك في لومبوك. ونقلت سبق تصريحًا للمتحدث الرسمي عن فرق البحث والإنقاذ أفاد به لصحيفة "دا جاكرتا بوست" الإندونيسية، أن الضحيتَيْن هما أُمٌّ وابنتها من مدينة جدة، كانتا تقيمان في فيلا خاصة في منطقة سينجيجي، ووصلتا إلى قرية سيلونج بيلاناك على متن حافلة مع عدد آخر من السياح يوم الأحد الماضي، وأثناء دخولهما البحر من أجل السباحة الساعة الثانية ظهرًا جرفت المياه الأم، فحاولت ابنتها إنقاذها، لكنها لم تستطع مقاومة الأمواج القوية. وأشار المتحدث إلى أنه تم العثور على الجثتين، وتم نقلهما إلى مستشفى الشرطة في بيانيكارا في ماتارام.