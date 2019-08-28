تزامنًا مع أحداث عدن.. وزير الشؤون الإسلامية السعودي يحذر من "مكر الإخوان"

حذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبداللطيف آل الشيخ، دول الخليج والجزيرة العربية من مخاطر جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن "المنتمين إليها يشعلون النار في أوطانهم ويتسببون في سقوطها بأيدي الأعداء".

وقال الوزير السعودي، في تغريدة على حسابه في تويتر: "المنتمين لحزب الإخوان المفسدين وأفراخهم كالجراذي يشعلون النار في الأوطان ويتوارون".

وتابع: "وتستمر مسيرتهم في القتل والتدمير وانتهاك الأعراض بأيدي قطعانهم كالدواعش وأمثالهم حتى تسقط الدول بأيدي الأعداء وقد أصبحت أرضًا محروقة وشعبًا بين قتيل ومشرد، الحذر الحذرالحذر يا أبناء الخليج والجزيرة من مكرهم".

المنتمين لحزب الاخوان المفسدين وأفراخهم كالجراذي يشعلون النار في الأوطان ويتوارون،وتستمر مسيرتهم في القتل والتدمير وإنتهاك الأعراض بايدي قطعانهم كالدواعش وأمثالهم حتى تسقط الدول بايديالأعداءوقدأصبحت أرضاً محروقة وشعباًبين قتيل ومشرد،الحذرالحذرالحذر ياأبناء الخليج والجزيرةمن مكرهم — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) August 28, 2019

وتأتي تغريدة الوزير السعودي تزامنًا مع اشتعال الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، والتي اتهم فيها المجلس الانتقالي الجنوبي قوات تابعة لحزب الإصلاح "الإخواني" منضوية تحت لواء الحكومة الشرعية بمحاولة السيطرة على المدينة.

وكانت مصادر يمنية أفادت، مساء اليوم الأربعاء، أن تعزيزات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، تتجه من محافظتي الضالع ولحج، في طريقها إلى مدينة عدن، عاصمة البلاد المؤقتة، بعد إعلان الحكومة اليمنية في وقت سابق أن القوات التابعة لها سيطرت على عدن، التي وصلت، صباح اليوم، إلى مشارفها قادمة من محافظة أبين المجاورة، الأمر الذي نفاه المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أكد أن الوضع تحت سيطرة قواته.

وفي وقت سابق، قالت مصادر سياسية يمنية: ”إن المعارك في محافظتي شبوة وأبين أظهرت عدم التزام الحكومة اليمنية بما أعلنته من تهدئة ووقف لإطلاق النار بدعوة من التحالف العربي، أو أنها في الواقع لا تملك سلطة على المجاميع المسلحة التي تقاتل باسمها“.

وأضافت المصادر التي تحدثت لـ“إرم نيوز“ أن هذا التناقض ”يؤكد ضعف الحكومة أو عدم جديتها في السعي إلى التهدئة والبحث عن حلول عبر الحوار“، كما قال المجلس الانتقالي الجنوبي إنه ”التزم بالتهدئة وفق بيان اللجنة السعودية الإماراتية المشتركة، ليثبت للأشقاء والعالم أنه يواجه قوات إرهابية لا تلتزم لا بأوامر حكومة شرعية ولا بأوامر التحالف العربي“.