التحالف يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الأربعاء، إسقاط طائرة دون طيار "مسيرة" أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف تمكنت مساء يوم الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة".

وأضاف المالكي بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "محاولات المليشيا بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل"، مؤكدًا أن التحالف "يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وتابع أن "المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرًا من المليشيا الحوثية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف".