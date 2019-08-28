التحالف يعلن سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها بالسعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الخميس، سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إنه " الساعة الـ 23:35 من مساء الأربعاء، سقط مقذوف معاد على مطار أبها الدولي".

وأكد المالكي عدم وقوع أي إصابات، مشيرًا إلى أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة.

من جانبه، أكد مطار أبها الدولي عبر حسابه في "تويتر"، أن الحركة الجوية "لم تتأثر، وتسير بشكل طبيعي".

وقال المالكي إن "الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، إذ أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ كروز؛ ما يمثل اعترافًا صريحًا باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين".

وشدد على أن "استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".