محاولة دهس رجل أمن في السعودية

وسائل إعلام سعودية تفيد بأن رجل أمن سعودي نجا من محاولة دهس في حائل، شمالي المملكة، وتم نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لإصابات. . وفي التفاصيل، فإن شابًا يستقل جيب ربع بدون لوحات، حاول دهس رجل أمن طرق بمركز عريجاء، وتم نقل رجل الأمن للمستشفى بعد تعرضه لكسور بقدميه بعد مرور إطارات السيارة عليها، فيما لايزال البحث جاري عن المتسبب بعد هروبه. . #إرم_نيوز #دهس #السعودية #حائل #حايل #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #ksa #saudiarabia