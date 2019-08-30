محاولة دهس رجل أمن في السعودية

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة، بأن رجل أمن سعودي نجا من محاولة دهس، في حائل، شمالي المملكة، وتم نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لإصابات.
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وسائل إعلام سعودية تفيد بأن رجل أمن سعودي نجا من محاولة دهس في حائل، شمالي المملكة، وتم نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لإصابات. . وفي التفاصيل، فإن شابًا يستقل جيب ربع بدون لوحات، حاول دهس رجل أمن طرق بمركز عريجاء، وتم نقل رجل الأمن للمستشفى بعد تعرضه لكسور بقدميه بعد مرور إطارات السيارة عليها، فيما لايزال البحث جاري عن المتسبب بعد هروبه. . #إرم_نيوز #دهس #السعودية #حائل #حايل #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #ksa #saudiarabia
وجاء في تغريدة على حساب أخبار السعودية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن رجل الأمن "نجا من محاولة الدهس التي تمت أثناء عمله في نقطة تفتيش بحائل".
نجاة رجل أمن بعد محاولة دهس في حائل أثناء عمله في نقطة تفتيش .
.#حائل #السعودية
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 30, 2019
وأشار حساب "إخبارية حائل" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن الحادث "وقع فجر اليوم الجمعة".
وقال في تغريدة: "فجر اليوم بحائل: محاولة دهس رجل أمن طرق بمركز عريجاء، من شاب يستقل جيب ربع بدون لوحات، وتم نقل رجل الأمن للمستشفى بعد تعرضه لكسور بقدميه بعد مرور إطارات السيارة عليها، فيما لا يزال البحث جاريًا عن المتسبب بعد هروبه".
فجر اليوم بـ #حائل:
محاولة دهس رجل أمن طرق بمركز عريجاء،من شاب يستقل جيب ربع بدون لوحات،وتم نقل رجل الأمن للمستشفى بعد تعرضه لكسور بقدميه بعد مرور إطارات السيارة عليها،فيما لايزال البحث جاري عن المتسبب بعد هروبه.
— إ خـ ـبـ اريـ ـة حـ ائـ ـل (@hailnews) August 30, 2019