أوامر ملكية جديدة في السعودية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الجمعة، عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت تعيين مسؤولين جدد، وإعفاء آخرين، كما تم تعديل وهيكلة وزارات وهيئات حكومية.

تعيينات

وسُمي بندر بن إبراهيم الخريف وزيرًا للوزارة الجديدة، وبموجب الأوامر الملكية عُيّن كل من فهد بن محمد العيسى رئيسًا للديوان الملكي بمرتبة وزير.

ووفقًا للأوامر الملكية عُيّن بندر بن محمد العيبان مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وعواد بن صالح العواد رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، أيضًا.

كما عُيّن مازن بن إبراهيم الكهموس رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير، وماجد بن سالم الغانمي نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية.

وتنفيذًا لأمر ملكي عُيّن عبدالله بن شرف الغامدي مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة، وكُلف ماجد بن سالم الغانمي بمنصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

إعفاءات

وقضى أمر ملكي بإعفاء خالد بن عبدالمحسن المحيسن من منصبه رئيسًا لديوان المراقبة الذي قضت الأوامر الملكية نفسها بتعديل اسمه ليكون الديوان العام للمحاسبة، كما قضت بتحويل "هيئة تطوير الرياض" إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية في الرياض".

وأعفت الأوامر الملكية خليل بن مصلح الثقفي من رئاسة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتماضر بنت يوسف الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها.

وبموجب الأوامر الملكية أُعفي عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه، وخليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه، كذلك.

إنشاء وتعديل

تقضي الأوامر الملكية بإنشاء وزارة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وتعديل اسم "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" ليكون "وزارة الطاقة".

وتقرر بموجب الأوامر الملكية إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويُعيّن أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ويتبع الهيئة السابقة مرکز باسم "المركز الوطني للذكاء الاصطناعي"، ومكتب باسم "مكتب إدارة البيانات الوطنية"، ويرتبطان تنظيميًا بالهيئة نفسها.