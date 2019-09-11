التحالف يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه نجران

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران، جنوب غرب السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، إن "محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشدد على أنّ "التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية كافة وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف العقيد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".