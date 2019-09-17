وزير الطاقة السعودي: عودة الإمداد إلى الوضع الطبيعي قبل الهجمات

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قال وزير الطاقة السعودي اليوم الثلاثاء إن المعروض النفطي للمملكة عاد بالكامل بعد هجمات مطلع الأسبوع التي قلصت الإنتاج بمقدار النصف، وإن المملكة ستصل بالطاقة إلى 11 مليون برميل يوميا بنهاية سبتمبر/أيلول وإلى 12 مليون برميل يوميا بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني. وأبلغ الوزير الأمير عبد العزيز بن سلمان مؤتمرا صحفيا في جدة أن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول وأن أكبر بلد مصدر للخام في العالم سيواصل إمداد عملائه بكميات كاملة في الشهر الحالي. وأضاف أن السعودية ستصون دورها كمورد آمن لأسواق النفط العالمية، وأن المملكة بحاجة إلى أخذ إجراءات صارمة للحيلولة دون مزيد من الهجمات. https://twitter.com/EremNews/status/1174021246679420928