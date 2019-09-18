سفير سعودي: إيران وراء الهجوم على منشأتي النفط

قال السفير السعودي في لندن الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود اليوم الأربعاء إن إيران هي المسؤولة بشكل شبه مؤكد عن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين مطلع الأسبوع.

وصرّح السفير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنه "من شبه المؤكد أنه كان بدعم إيراني".

وأضاف: "نحاول عدم اتخاذ رد فعل سريع للغاية لأن آخر ما نريده هو المزيد من الصراع في المنطقة"، وتابع: "نحقق في الأمر. نعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة والأمم المتحدة وبريطانيا وكل من يريد المشاركة لمساعدتنا في معرفة ماذا حدث ومن أين جاء الهجوم".

وكان مسؤول أمريكي قال لـ "رويترز" في وقت سابق إن الولايات المتحدة ترى أن الهجوم الذي عطل منشأتي النفط السعوديتين، جاء من جنوب غرب إيران وهو تقييم يؤدي لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.