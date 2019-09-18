ولي العهد السعودي: الهجمات اختبار حقيقي للإرادة الدولية

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نقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله، إن الهجوم على منشآت نفطية حيوية في المملكة "اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية". وأدلى الأمير محمد بالتصريحات خلال اتصال هاتفي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، الذي دعا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية" حسبما أفادت الوكالة السعودية. وأسفر الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين يوم 14 أيلول/سبتمبر الجاري، عن انخفاض إنتاج المملكة من الخام إلى النصف وهبوط الإنتاج العالمي بنسبة 5%.