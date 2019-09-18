وكالة: السعودية تعزز دفاعاتها الجوية بالتعاون مع سول

ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، طلب من سول المساعدة في تعزيز نظام الدفاع الجوي للمملكة العربية السعودية.

وقالت الوكالة: "طلب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من سول المساعدة في تعزيز نظام الدفاع الجوي للمملكة، بعد أن أدى الهجوم على منشأتي نفط بالسعودية إلى انخفاض إنتاجها من الخام".

وأضافت الوكالة أن الجانبين اتفقا على استمرار المشاورات.

وعبر وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونغ كيونغ - دو اليوم الأربعاء عن أسفه وقلقه على تعرض المنشآت النفطية السعودية لأضرار جراء هجمات بطائرات مسيرة مؤخرًا.

وقال: "إن هذا الهجوم ينطوي على تهديد خطير على البنية التحتية الرئيسة للطاقة عالميًا، وهو عمل طائش يضر بأمن الطاقة في العالم والاستقرار الإقليمي، أتمنى أن تتغلب السعودية على هذه الأزمة بصورة جيدة مع معالجة الأضرار بأسرع وقت ممكن.

في موضوع آخر، قالت الوكالة إن الحكومة الكورية الجنوبية اتفقت مع المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون في إنشاء المفاعلات النووية الصغيرة الحجم والمعروفة باسم "سمارت".