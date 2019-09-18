خالد بن سلمان يعلّق على خطوات ترامب تجاه إيران بعد الهجوم على أرمكو

خالد بن سلمان يعلّق على خطوات ترامب...

إرم نيوز

المصدر: فريق التحرير

فيما يبدو تعليقًا على خطوات أعلنت عنها إدارة ترامب ضد إيران على خلفية الهجوم على أرمكو قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إن المملكة تشكر الولايات المتحدة لتصديها لإيران.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أمر وزير الخزانة ستيفن منوتشين "بتكثيف شديد للعقوبات" المفروضة على إيران.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي من خلال تغريدة عبر حسابه على تويتر:"نقدّر موقف الولايات المتحدة في الدفاع عن حلفائها ومصالحها الأساسية في المنطقة ضد أعمال العدوان غير المبررة، كما أكد اليوم الرئيس ونائب الرئيس، وكذلك الرؤساء السابقون بمن فيهم أوباما".

وأضاف:"واجهت إدارة الرئيس دونالد ترامب عدوان النظام الإيراني والمنظمات الإرهابية بشكل لم يسبق له مثيل، ونحن في المملكة العربية السعودية نشكر الرئيس على موقفه، وسنظل واقفين مع الولايات المتحدة ضد قوى الشر والعدوان الأخرق".

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