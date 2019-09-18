بومبيو: هجمات السعودية كانت "عملا حربيا" وأمريكا تسعى لبناء تحالف

تريد الولايات المتحدة بناء تحالف يضم شركاء أوروبيين وعربا لردع إيران بعد الهجوم على السعودية الذي وصفه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء بأنه "عمل حربي" ضد المملكة، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

وقال بومبيو للصحفيين المرافقين له قبل هبوطه في مدينة جدة السعودية لإجراء محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: "هذا هجوم على نطاق لم نشهده من قبل". وأضاف: "السعوديون هم من تعرضوا للهجوم. وقع على أرضهم. كان عملا حربيا ضدهم مباشرة".

وأضاف الوزير، الذي سيزور الإمارات أيضًا، أن الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشأتي النفط السعوديتين يوم السبت لم تنفذها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران والتي أعلنت مسؤوليتها عنها.

وقالت الرياض إن أسلحة إيرانية استخدمت في الهجمات وإنها تحقق لمعرفة مكان انطلاق الهجمات. ونفت إيران ضلوعها في الهجوم الذي قلص انتاج السعودية من النفط في البداية بأكثر من النصف.

وقال بومبيو أن أنماط الرحلات الجوية تشير إلى أن الهجوم لم يأت من الجنوب وإن المخابرات الأمريكية على "ثقة كبيرة" في أن الأسلحة المستخدمة لم تكن بحوزة الحوثيين.

وأضاف: "نعلم أيضًا أن تلك أنظمة لم ينشرها الإيرانيون في أي مكان آخر، لم ينشروها خارج البلاد، على حد علمنا". وقال: "لم نجد دليلا على أنها جاءت من العراق. ربما مرت عبر الكويت، لم نرصد ذلك أيضا".

كان تقرير لرويترز قد نقل أمس الثلاثاء عن مسؤولين أمريكيين القول إن واشنطن تعتقد أن الهجمات انطلقت من جنوب غرب إيران.