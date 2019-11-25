السودان يتسلم موافقة سعودية على قرضين بنحو 130 مليون دولار

تسلمت الحكومة السودانية اليوم الإثنين موافقة مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية على تخصيص قرضين لتمويل مشرعات في قطاعي الصحة والتعليم، بقيمة 487.5 مليون ريال أي 130 مليون دولار، بواقع 243.75 مليون ريال ما يُعادل 65 مليون دولار، لكل قطاع.

وسلم السفير السعودي في الخرطوم على بن حسن جعفر رسالة خطية، لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إبراهيم البدوي، تحمل الموافقة، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وأكد البدوي، وفقًا للوكالة على "أهمية التمويل السعودي الذي يأتي في مرحلة مفصلية لتطوير الاقتصاد فضلًا عن أهمية توقيته المتزامن مع إعداد موازنة 2020".

وأكد السفير السعودي، "حرص المملكة على دعم جهود التنمية في السودان، وزيادة التنسيق المشترك في شتى المجالات والتعاون لما فيه مصلحة البلدين".

وأشار إلى إسهام الصندوق في تمويل العديد من المشروعات بالسودان من بينها السدود والطرق والصحة والتعليم، دون مزيد من التفاصيل.

وكشف السفير السعودي عن "عزم القطاع الخاص في المملكة على زيادة استثماراته في السودان وتعزيز علاقات الروابط المميزة والتاريخ المشترك بين البلدين".