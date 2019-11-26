التحالف العربي يعلن إطلاق سراح 200 أسير من ميليشيا الحوثي

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح 200 أسير حوثي. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، إنه "انطلاقًا من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق (ستوكهولم) بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى (...) فقد قررت قيادة قوات التحالف وبمبادرة منها إطلاق سراح مئتي أسير من أسرى المليشيا الحوثية". وتابع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية: "إضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم".