محمد بن سلمان يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قبل قليل إلى أبوظبي، في مستهل زيارة رسمية للإمارات لم يعلن عن مدتها، حيث كان في استقباله ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويتوقع أن يحضر ولي العهد السعودي خلال تواجده في أبوظبي جانبًا من سباقات جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1، التي حضرها العام الماضي أيضًا.

وكان الديوان الملكي السعودي؛ قد أعلن في بيان عصر اليوم؛ "مغادرة ولي العهد إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية".

وتعد هذه الزيارة الثانية للأمير محمد بن سلمان إلى أبوظبي في أقل من عام، حيث سبق أن زارها نهاية العام الماضي ضمن جولة إقليمية له، كما أنها تأتي بعد أيام قليلة من زيارة مماثلة قام بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد للسعودية حضر خلالها حفل توقيع ”اتفاق الرياض“.