السعودية تعلق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين للوقاية من "كورونا"

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين، للوقاية من فيروس كورونا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس) نقلا عن المديرية العامة للجوازات.

وقالت المديرية العامة للجوازات في المملكة، إنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين، وفيما يخص المقيمين، أكدت أنه في حال ثبوت مخالفة لتعليق السفر للصين، فلن يسمح للوافد بالعودة للمملكة.

وأوضحت المديرية أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة للوقاية من الفيروس.

وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الصين إلى أكثر من 560 حالة.