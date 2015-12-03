سهير رمزي تعود للدراما في "أنا بحبك" (فيديو إرم)

أكدت الفنانة سهير رمزي أنها مشغولة في الفترة الحالية، بسبب قيامها بتصوير مسلسل جديد يحمل اسم "أنا بحبك"، مضيفة أنه مسلسل اجتماعي رومانسي يلائم طبيعة الأسرة العربية، ويعيد زمن الفن االجميل.

وقالت النجمة المصرية، في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية، إن مسلسلها الجديد "أنا بحبك" سيعرض خارج سباق الدراما الرمضاني، حتى ينال قسطًا كبيرًا من المشاهدة.

وأضافت سهير رمزي، أن السينما حاليا في الإنعاش، وتحتاج إلى أن تقوم من جديد من خلال تقديم أفلام حقيقية ذات مواضيع هادفة، وليست أفلامًا هابطة للربح فقط، مؤكدة أنها على استعداد تام للعودة إلى السينما، في حال وجود عمل فني يلائم تاريخها الفني.