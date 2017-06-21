بالصور.. مدير لبناني يعلن عن وظيفة بالرياض يثير غضب السعوديين لهذا السبب

أدى إعلان توظيف طرحه مدير مالي لبناني الجنسية يعمل بشركة محلية في الرياض في المملكة العربية السعودية إلى إثارة غضب عارم بين السعوديين.

وأعلن المدير اللبناني عن رغبته في التوظيف لـ4 جنسيات فقط، ليس من بينها الجنسية السعودية، براتب مرتفع يصل إلى 11 ألف ريال، على الرغم من أن اشتراطات الوظيفة لا تتطلب أن يكون صاحبها حاصلا على شهادة جامعية.

ووضع اللبناني شروطه أن يكون المتقدم من جنسيات هي "لبناني، سوري، أردني، مصري"، وليس من بينها أولوية للمواطنين السعوديين، كما لم يشترط من المتقدم الحصول على شهادة جامعية، براتب يصل إلى 11 ألف ريال.

وطالب سعوديون بمحاسبة هذا المدير اللبناني ومحاسبة صاحب الشركة، الذي منحه موافقته على هذا الطلب، معتبرين أنه يسيء للشباب السعودي ويتعارض مع توجهات المملكة في رؤية 2030.

وتفاعلت وزارة العمل السعودية، حيث كتب المتحدث الرسمي، خالد أبا الخيل، عبر صفحته "تويتر": "تم تحديد المكان الذي يعمل فيه الوافد الذي أعلن عن وظائف لوافدين، وجاري التفتيش على المنشأة وتطبيق العقوبات بحقها وبحق الوافد إذا ثبت صحة ذلك”.