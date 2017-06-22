هذه أول مطالب السعوديات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

يعيش السعوديون على وقع نبأ تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في المملكة العربية السعودية، إذ تصدر اهتماماتهم في اليومين الماضيين.

واستبشر السعوديون والسعوديات بهذا النبأ، خاصة وقد عرف عن الأمير حزمه ومعالجته للأمور والمشكلات التي تواجههم.

وتلقى محمد بن سلمان، الذي تم تعيينه أمس الأربعاء وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع بالمملكة العربية السعودية، تعليمه العام في مدارس العاصمة الرياض، وحصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود.

ومنذ توليه لولاية العهد ناشدت السعوديات الأمير بالسعي لحل أهم مشكلاتهن التي لطالما رفعن صوتهن بها.

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