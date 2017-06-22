هذا هو الوصف الذي أطلقته السعوديات على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

يعتبر الأمير محمد بن سلمان، الأمير الأصغر الذي يتولى ولاية العهد في المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ عمره 31 عاما.

وتم تعيين محمد بن سلمان، صباح أمس الأربعاء وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع بالمملكة العربية السعودية، الذي أنهى تعليمه العام في مدارس العاصمة الرياض، وحصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود.

وتلقى السعوديون والسعوديات خبر تعيين الأمير الشاب في المملكة بفرح كبير، آملين أن تسهم رؤيته الشابة في تحسين أوضاعهم وتفهم مطالبهم.

ولم تخف السعوديات إعجابهن بالأمير، الذي يضعن عليه آمالا كبيرة، وتفاعل كثير منهن مع خبر تعيينه..

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