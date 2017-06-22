تعديلات نظام الحكم في السعودية ستغير نسق تسلسل السلطة في شجرة العائلة

قالت صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية" إن تعيين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لنجله الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، يشكل استهلالاً لمرحلة تاريخية جديدة على المستويين، المحلي السعودي، والإقليمي الشرق أوسطي.، يصعب قراءة تفاصيل "متوالياتها" المستقبلية.

وفي تقرير أعطته عنواناً عن "المضامين السياسية والأمنية الإقليمية التي يحملها صعود الأمير محمد بن سلمان" بما يجسّده من عقلية شبابية إصلاحية تمتلك جسارة الارتياد والمخاطرة، فقد ذهبت الصحيفة إلى أن هذا الحدث السعودي يتجاوز الحدود المحلية في تداعياته على منطقة مأزومة في عديد الملفات المتحركة.

كما سجلت الصحيفة أن الملك سلمان بن عبد العزيز بهذه الخطوة المفاجئة في توقيتها، هو أول أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن سعود، الذي يعين نجله وليس شقيقه ولياً للعهد. وكانت الصحيفة في ذلك تشير إلى أهمية التغييرات التي أجراها الملك سلمان على نظام الحكم، والتي جعلت بيعة ولاية العهد مشروطة ب "الأصلح" للحكم من أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء، واشترطت أن لا يكون من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس.

يشار إلى أن الأوامر الملكية الجديدة التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الأربعاء الماضي والمتضمنة إعفاء الأمير محمد بن نايف وتعيين الأمير محمد بن سلمان لولاية العهد ، اشتملت أيضا على تعديل في نظام الحكم.

فقد نص الأمر الملكي على تعديل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء ، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكًا ووليًا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس".

وكانت الفقرة (ب ) التي تم تعديلها تنص على “يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء.. ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم”.

ووفق التغيير الجديد، لن يتمكن أي من حكام السعودية الذين سيخلفون الملك الحالي سلمان، بمن فيهم الأمير محمد بن سلمان، من تعيين أخوة أو أشقاء لهم في منصب ولاية العهد، وسيتعين عليهم اختيار أولياء للعهد من أبناء عمومتهم، وهم أحفاد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

يشار إلى أنه منذ وفاة الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود في خمسينات القرن الماضي، دأب أبناؤه على اختيار أولياء العهد من أخوتهم وأشقائهم باستثناء الملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز الذي يعد أول من أدخل جيل الأحفاد إلى مؤسسة الحكم.