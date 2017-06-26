قال مصدر سعودي مطّلع لـ"إرم نيوز" إن عودة بث قناة بداية السعودية "مسألة وقت"، حتى يتفق القائمون عليها مع الجهات المعنية في المملكة على "ضوابط والتزامات".

واعتبر المصدر أن إيقاف بث القناة رسالة تحذير للقائمين عليها من تكرار "أخطاء وتجاوزات" أثارت الجدل في المملكة.

ولم يتسنَ على الفور لـ"إرم نيوز" الحصول تعليق من إدارة القناة التي توقف بثها يوم السبت الماضي بقرار من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية.

ودافع سامي الجعوني المشرف العام على القناة اليوم الاثنين عن مواقفها معتبرًا أنها " ستبقى مستمرة في الوقوف إلى جانب ولاة أمرها و تحقيق المطلوب منها وطنياً واجتماعياً و السعي إلى أمن المملكة واستقرارها".

7 #قناة_بداية تبقى مستمره في الوقوف الى جانب ولاة أمرها و تحقيق المطلوب منها وطنياً وإجتماعياً و السعي إلى أمن المملكة واستقرارها شكراً 🌹 — سامي الجعوني SAMI (@samialjaoni) June 25, 2017

6 #قناة_بداية تبث في اليوم لايقل عن 17 ساعة بث مباشر ويصل الى 24 ساعة وتحصل أخطاء قليلة دون قصد مع السرعة في التصحيح والإعتذار — سامي الجعوني SAMI (@samialjaoni) June 25, 2017

وتابع في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر: " # قناة_بداية تبث في اليوم 17 إلى 24 ساعة وتقع أخطاء قليلة دون قصد مع السرعة في التصحيح والاعتذار."

وكانت هيئة الإعلام قد ذكرت أن قرار وقف البث جاء نظراً لما تم رصده من مخالفات على هذه القناة، من بينها انتهاء الترخيص.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن المتحدث باسم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إبراهيم الرميح، قوله إن الهيئة حققت مع قناة "بداية" أكثر من مرة بسبب بعض تجاوزاتها ومخالفاتها للأنظمة والقوانين الإعلامية، وقدمت إنذارات ولفت نظر للقناة إزاء بعض ما صدر منها.

و"بداية" واحدة من قنوات تلفزيون الواقع، التي تبث برنامجًا واحدًا بشكل مباشر طوال ساعات اليوم.

ويثار الجدل باستمرار حول القناة وبرنامجها "زد رصيدك" الذي يحظى بجماهيرة شبابية في السعودية والخليج.