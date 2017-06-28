بالفيديو.. مواطن سعودي يسمي مولودته "سعودية" ردا على كويتي سمى ابنته بهذا الاسم

أثار مواطن سعودي، يدعى أحمد العنزي، سمى مولودته "سعودية" إعجاب ودهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداولوا مقطع فيديو يوضح من خلاله أنه أقدم على تسمية ابنته بهذا الاسم ردا على مواطن كويتي سمى ابنته "قطر"

وهذه ليست المرة الأولى التي تثار قضية الأسماء إثر الأزمة الخليجية – القطرية، فسبق أن قام مواطن بتغيير اسم ابنه البالغ من العمر سنتين من "تميم" إلى "سلمان".

وأطلق سعوديون هاشتاغ #سعودي_يسمي_ابنته_سعودية على موقع التواصل "تويتر"، تعليقا على الواقعة، حيث رحب فريق بالخطوة، وقال "فيصل الجبيري": "مفهوم السماية عندالعرب انها محبه ويستاهل هذا الوطن الحب والتضحيه فلوطن غالي مهما قدمنا له لانوفيه حقه وعاشت السعوديه".

وعلق "أحمد الأحمد" مازحا: "اسم "تركي" نسبة للأتراك. فمن اسمه "تركي" لا يستغرب من اسم سعودية".

وكتبت "فطوم العسبلي": "انا تمنيت لو اسمي سعودية فالشيء هذا شرف لي... ونعم، أنا سعودية وافتخر وإن شاء الله أول مولودة لي اذا تزوجت بسميها سعودية".

فيما بادرت "د. أمل الصافي": "الله يحفظها ويخليها ويسعدها ويطول في عمرها يكفي أنها سعودية واسمها " سعوديه ولذلك تستحق هدية مني".

وأيده مواطن "مشعل العنزي": "ان شاء الله تاخذ من اسمها النصيب الأكبر من الدين والعطاء والحزم وهالاسم يجسد عمق العلاقة مابين المواطنين والوطن".

وكان أحد المواطنين أيضا بادر بمثل هذه الخطوة، حيث علق "فهد": "انا المواطن السعودي فهد العتيبي رزقني الله بمولود وسميته " سعودي " اسأل الله أن يصلحه وأن يجعله من أئمة الحرم".

https://www.youtube.com/watch?v=uBJIX0DUqMM