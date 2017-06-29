صحيفة "مكة" تنشر كاريكاتيرا يشبّه حجاب السعوديات بـ"البطريق" (صورة)

أثار كاريكاتير منسوب لصحيفة "مكة" السعودية غضبا كبيرا في المملكة بعد تشبيه أزواج سعوديين بحيوانات البطريق، في إشارة رأى فيها كثيرون أنها تعمد للإساءة من نقاب السعوديات.

ونشرت الصحيفة السعودية كاريكاتيرا موقع باسم "عبدالله"، يظهر نساء ورجالا بالزي السعودي، وفوقهم صور بطاريق، بشعار "موسم التزاوج".

وتم تداول الكاريكاتير بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب مغردون بمحاسبة الصحيفة وإيقاف رسام الكاريكاتير، الذي وجدوا في رسمه إهانة وسخرية من النساء السعوديات، فيما برر آخرون أن الكاريكاتير فكاهي، ويلمح إلى كثرة الزواج في الصيف، وجاءت المقارنة عفوية.