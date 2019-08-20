وفد المجلس الانتقالي برئاسة الزبيدي يصل جدة

توجه مساء اليوم الثلاثاء وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي إلى مدينة جدة، تلبية لدعوة من وزارة الخارجية السعودية، وينتظر أن يصل بعد قليل.

ويضم الوفد الذي يشارك في حوار مع الحكومة اليمنية إثر الأحداث الأخيرة في مدينة عدن، إلى جانب الزبيدي، أعضاء من المجلس، هم: ناصر محمد الخبجي، علي عبدالله الكثيري، عبدالرحمن شيخ اليافعي، وعدنان محمد الكاف.

ويلبي المجلس الانتقالي دعوة من السعودية لعقد اجتماع في الرياض يجمع أطراف النزاع في عدن، بعد الأحداث التي شهدتها المدينة.

كما أكد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، عقب لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء الاثنين الماضي، أن السعودية والإمارات متفقتان على المطالبة الفورية للأطراف اليمنية المتنازعة بتغليب لغة الحوار والعقل ومصلحة اليمن.

وأكد المجلس في وقت سابق ترحيبه بجهود السعودية لرعاية بدء حوار ”حقيقي وبنّاء“، واستعداده للمشاركة في أي نوع من النقاش يحمي مكتسبات الجنوب ويضمن دور المجلس كطرف رئيسي في عملية صنع القرار.