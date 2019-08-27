السعودية تجدد دعوتها لأطراف النزاع في عدن لاجتماع عاجل 

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جددت السعودية، الثلاثاء، دعوتها للحكومة اليمنية والأطراف المتنازعة في عدن، إلى عقد اجتماع عاجل بالمملكة. جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء السعودي، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس). ودعا مجلس الوزراء "الحكومة اليمنية وجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن، إلى عقد اجتماع في بلدهم الثاني المملكة"، لافتًا إلى أن "الهدف من الاجتماع هو مناقشة الخلافات، وتغليب الحكمة والحوار، ونبذ الفرقة، ووقف الفتنة وتوحيد الصف". كما هدف الاجتماع أيضًا إلى "التصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن الشقيق آمنًا مستقرًا"، وفق المصدر نفسه.