الموافقة على دواء لعلاج ضعف الرغبة الجنسية عند النساء

واشنطن - بعد 17 عاما من الموافقة على "الفياجرا" كعلاج للرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه) الثلاثاء على دواء للنساء اللائي يعانين من ضعف الرغبة الجنسية.

وذكرت الإدارة أن الدواء المسمى "آديي" يهدف إلى علاج قصور واضطراب الرغبة الجنسية عند النساء قبل انقطاع الطمث، وهذا هو أول علاج توافق عليه الإدارة لأي اضطراب يتعلق بالرغبة الجنسية.

وقالت الدكتورة جانيت وودكوك، مديرة مركز تقييم وأبحاث العقاقير التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "الموافقة التي حدثت اليوم تمنح النساء اللاتي تعرضن لضغوط بسبب ضعف رغبتهن الجنسية خيارا لعلاج تمت الموافقة عليه".

وجاءت موافقة الإدارة على هذا الدواء مصحوبة بتحذير من استخدامه مع الكحول.

وذكرت الإدارة أن هذا الدواء يمكن أن يسبب انخفاضا شديدا في ضغط الدم وفقدان الوعي، ويمكن أن تزيد هذه المخاطر مع المريضات اللاتي يحتسين الكحوليات أو أدوية معينة.