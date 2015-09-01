ابن الزنداني يؤكد توصل والده لعلاج الـ"كورونا"

الرياض- أكد الدكتور "عبدالله" ابن الداعية اليمني عبدالمجيد الزنداني أن والده نجح في إيجاد علاج لفيروس الـ"كورونا"، داحضا ما نقلته وسائل إعلامية، أمس، عن سكرتير والده الذي أشار إلى أن الشيخ لم يصرح بإيجاد علاج لفيروس كورونا.

وقال الدكتور عبد الله إن والده لم يقل إنه لم يتمكن من إيجاد علاج للفيروس، ولكنه صرح بأنه لم يتم تطبيق العلاج على المرضى، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن والده عرض على بعض المسؤولين في وزارة الصحة السعودية اكتشافه وهو على أتم الاستعداد لتقديمه للوزارة حتى يخضع للبروتوكولات العالمية المعمول بها في طرق العلاج، ومن ثم تقديمه للمرضى المصابين بالفيروس.

كما أكد ابن الداعية اليمني أن الدواء تمت تجربته على عدد من المرضى المصابين بالفيروس، وأثبت فعاليته وكتب لهم الشفاء، لافتاً إلى أن الخبر لم يُنشر حينها في وسائل الإعلام؛ لمعرفة والده بعدم جدية وزارة الصحة اليمنية بما توصل له.

وأثار تصريح الدكتور عن العلاج، الكثير من الجدل وردود الفعل بين الأوساط السعودية الذي تلقت الخبر بسخرية لاسيما بعد أن أشارت إلى أن وزارة الصحة ستتواصل مع "الزنداني"؛ للوقوف على اللقاح الذي أعلنه ومصدره ومدى فعاليته، وهو ما سارعت الوزارة لنفيه، معلنة عن تقديرها لجهود كل العلماء والدعاة في هذا الخصوص.