عودة الهدوء إلى عدن وترقب لنتائج زيارة هادي للرياض (فيديو إرم)

يعود الهدوء من جديد إلى عدن العاصمة اليمنية المؤقتة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة و تحديدا محيط المطار.

ورغم تعدد الروايات والتفسيرات لما حدث، إلا أن مصادر عسكرية يمنية مطلعة، أكدت أن حالة التوتر جاءت بعد ساعات من تدهور العلاقة بين نجل الرئيس اليمني “ناصر عبدربه منصور هادي”، الذي يقود ألوية الحماية الرئاسية، وقائد القوة العسكرية المكلفة بحماية مطار عدن، المقدم ركن صالح العميري.

https://www.youtube.com/watch?v=qF8-5w9z8VA&feature=youtu.be

عودة الهدوء تتزامن مع عودة عبد الله العليمي مدير مكتب الرئيس هادي و نجل الرئيس قائد ألوية الحماية الرئاسية ناصر عبد ربه من العاصمة الإماراتية أبوظبي بعد زيارة استمرت يوما واحدا حسب وسائل إعلامية يمنية وتم خلالها الاتفاق على حل كل الإشكاليات الطارئة، بالاضافة إلى العمل على ترتيب لقاء عالي المستوى في الساعات القادمة في العاصمة السعودية الرياض.