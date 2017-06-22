بالصور والفيديو.. عرض أزياء للرجال في صنعاء يثير جدلًا واسعًا

تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقطع فيديو لعرض أزياء رجالي أُقيم في أحد المجمعات التجارية في صنعاء الواقعة تحت سلطة ميليشيات الحوثي.

وأثار عرض الأزياء -الذي يعد الأول من نوعه في اليمن عموماً- تفاعلًا ومشاركة واسعة من قبل الناشطين، الذين تباينت آراؤهم بين منتقد للعرض ومؤيد له.

واعتبر المنتقدون للعرض أنه "كسر للعادات والتقاليد والأعراف اليمنية التي طالما عرفت بأنها محافظة"، لاسيما أنه جاء في وقت يعيش فيه اليمن حالة حرب و"أوضاعًا مأساوية مختلفة".

بينما اعتبر المؤيدون للعرض أنه "نوع من التطور ومواكبة الموضة ومحاولة للحاق بعصر العولمة".

وحظي العرض بمشاركة وحضور كبيرين إلى حد ما، من قبل المواطنين في صنعاء، كما بدا من خلال الفيديو المنشور.

https://www.youtube.com/watch?v=1rR_C1wyAOw