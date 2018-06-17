بالفيديو.. حقوقيون إسبان يتظاهرون تنديدًا باستغلال عاملات الفراولة المغربيات‎‎

شهدت شوارع مدينة هويلفا في إسبانيا ظهر يوم الأحد مظاهرة حاشدة، لمساندة العاملات المغربيات في حقول الفراولة، والتنديد بما يتعرضن له من اعتداءات واستغلال جنسي.

المظاهرة دعت إليها نقابة العمال في إقليم الأندلس، تحت شعار "وراء الفراولة يوجد عنف"، حيث حمل المتظاهرون شعارات مكتوبة باللغتين العربية والإسبانية ، تندد بـ"العبودية الجديدة" التي تتعرض لها العاملات المغربيات من طرف أصحاب الضيعات.

وطالب المحتجون الحكومة الاسبانية باتخاذ الإجراءات اللازمة، لينال كل من ثبتت مسؤوليته في هذه الفضيحة الإنسانية والأخلاقية عقوبته.

وكانت صحيفة إسبانية فجرت فضيحة العنف الذي تتعرض له العاملات، ونفى حينها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي "محمد يتيم" أن يكون هناك ما يثبت تلك "الإشاعات"، كما وعد بتنقل لجنة خاصة إلى عين المكان للتحقق من الموضوع.

وأجرت الشرطة الاسبانية تحقيقات بهذا الخصوص، تم على إثرها إلقاء القبض على أحد المتهمين.

وتعمل كثير من المغربيات في جني الفراولة بإسبانيا، وقد ذكرت تقارير إعلامية أن عددًا كبيرًا منهن هربن من المزارع بسبب ما يتعرضن له.

https://www.youtube.com/watch?v=DOPOFeTZwW8