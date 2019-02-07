السبسي: تونس تستحق لقب عاصمة العرب للمساواة بين الجنسين

اعتبر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أن بلاده "تستحق عن جدارة لقب العاصمة العربية للمساواة بين الرجل والمرأة لعام 2019" إذا تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الميراث من قبل البرلمان التونسي.

وشدد السبسي خلال ندوة حول دعم المساواة بين الجنسين في زيارته التي يؤديها إلى مالطا، الأربعاء، على "دور الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في تحرير المرأة خاصة من خلال محاربة الأمية".

وأضاف أن "ثمرة هذه السياسة تتجلى في أن 65% من حاملي الشهادات و60% من الأطباء وأكثر من 40% من القضاة، هم من النساء".

وأكد أن تونس "ستواصل السير على الدرب الإصلاحي"، معربًا عن أمله في أن "تتم المصادقة على مشروع قانون المساواة في الميراث لما فيه خير تونس".

وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، فوّض البرلمان، للحسم في تقرير لجنة الحريات والمساواة، عقب الجدل الذي أثاره التقرير، والذي تسبب باحتجاجات واسعة رفضًا لما ورد فيه، مما اعتُبر "توصيات خارجة على تعاليم الشريعة، ومنافية لتقاليد المجتمع التونسي المحافظ".