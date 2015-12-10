بالفيديو.. دبي تتألق في مهرجانها السينمائي الثاني عشر.

في دورتة الثانية عشر انطلق اليوم مهرجان دبي السينمائي الدولي وفي جعبته أكثر من 134 فيلما روائيا وقصيرا ووثائقيا منها 55 فيلما يعرض للمرة الأولى على شاشات السينما العالمية. كما أن هناك أفلاماً ترضي جميع الأذواق للكبار والصغار مثل أفلام الرعب والخيال العلمي والدراما وغيرها.

الحديث عن البنية التحتية والتجهيزات الفاخرة لهذه التظاهرة العالمية يختصر بكلمة واحدة ( دبي ) للتسارع إلى الأذهان صور الرقي ولأناقة والفخامة التي تليق بهكذا مهرجان يطمح صانعوا السينما لتكون لهم بصمة فيه نتيجة الاهتمام الدولي الذي يجاري كبرى المهراجانات في العالم بل ويتفوق في نقاط عدة.

الأفلام المشاركة تنطق بأكثر من 40 لغة، موزَّعةً بين مسابقات رسمية عدة من “المهر الخليجي” إلى “المهر العربي” إلى “ليال عربية” إلى “سينما العالم” إلى “سينما الأطفال” لترسم خارطة سينمائية متخيلة حينا، وواقعية أحيانا، لهذا العالم المضطرب.

وقد غصت السجادة الحمراء للمهرجان بزحمة النجوم من هوليود إلى الوطن العربي .

وتمّ التحضير لتقديم الدورة الـ12 من المهرجان لتكون تجربة سينمائية لا مثيل لها في دبي، وذلك مع عودة العروض المجانية على “الشاطئ” (ذا بيتش) في الهواء الطلق، في منطقة “ممشى جي بي آر”، طيلة أيام المهرجان الثمانية.