رئيس وزراء إسبانيا يعلن تشكيل حكومة أغلبيتها من النساء‎

اختار رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانتشيث أعضاء حكومته، اليوم الأربعاء، وشكلت النساء غالبية أعضائها وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وتولى سانتشيث الذي يملك حزبه الاشتراكي 84 مقعدًا فقط في البرلمان الإسباني، المؤلف من 350 مقعدًا، المنصب يوم الجمعة بعدما أيد تحالف غير متوقع بين أحزاب تناهض التقشف وأخرى قومية مسعاه لإقالة حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوي، على خلفية فضيحة فساد في إسبانيا .

ورغم ذلك رفض سانتشيث دعوات لتخصيص مناصب بالحكومة لحزب بوديموس اليساري الذي أيد بقوة حجب الثقة عن رئيس الحكومة السابقة، واختار معظم أعضاء الحكومة الجديدة من حزب العمال الاشتراكي المنتمي إليه.

وقال سانتشيث في مؤتمر صحفي: "إن الحكومة الجديدة تؤيد المساواة بين الجنسين وتنتمي لأجيال مختلفة ومنفتحة على العالم، لكنها متمسكة بالاتحاد الأوروبي".

ومن أبرز النساء في الحكومة الجديدة كارمن كالفو المنتمية للاشتراكيين التي أصبحت نائبة لرئيس الوزراء، وناديا كالفينو المديرة العامة للميزانية في المفوضية الأوروبية التي اختيرت وزيرة للاقتصاد، والمدعية دولوريس دلجادو التي تولت وزارة العدل.