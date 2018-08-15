مهرين فاروقي.. أول امرأة مسلمة تدخل مجلس الشيوخ الأسترالي (صور)

حسمت سيدة مسلمة معركتها النضالية وانتزعت عضوية مجلس الشيوخ الأسترالي، اليوم الأربعاء، وذلك لأول مرة في تاريخ المجلس.

وعين المجلس مهرين فاروقي، وهي من أصول باكستانية، لمقعد شاغر به، لتمثل حزب الخضر الذي تنتمي إليه عن منطقة "نيو ساوث ويلز".

وسبق أن عملت فاروقي على مدار 25 عامًا، كمهندسة مدنية، ولها العديد من الإسهامات الأكاديمية، وعملت بعدة شركات استشارية ومؤسسات تعليمية في أستراليا، واقتحمت مؤخرًا معترك العمل السياسي، حيث أصبحت أول مسلمة أيضًا تدخل برلمان "نيو ساوث ويلز" وذلك في 2013، قبل التحاقها بمجلس الشيوخ اليوم.

ويأتي تعيين فاروقي في الوقت الذي يواجه فيه عضو آخر بالمجلس وهو، فريغر أنينغ، انتقادات لاذعة بسبب مطالبته بمنع المهاجرين المسلمين من دخول البلاد.

ودعا أنينغ بالأمس إلى إيجاد "حل نهائي" للهجرة، والعودة إلى سياسة "أوروبا البيضاء"، التي تشجع على استقبال الأوروبيين المسيحيين فقط.

وانتقدت فاروقي، آننينغ، ووصفته في حديث مع صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم، بأنه "مُحرض على الكراهية".

وقالت إن "تجار الكراهية، من أمثال أنينغ، لن يتوقفوا عن مهاجمة غير البيض، وزرع الانقسام في بلادنا من أجل مصالحهم السياسية الضيقة".

وانتقلت فاروقي إلى العيش في أستراليا من باكستان عام 1992، وتميزت في العمل الهندسي والأكاديمي، ولعبت دورًا مهمًا في تطوير مشروعات حيوية للبنية التحتية .